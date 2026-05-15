В Абатском округе запретили посещение лесов и сбор дикоросов

В Абатском лесничестве введен запрет на пребывание в лесах людей и въезд в них транспортных средств, выпас животных, сбор грибов, плодов, ягод, лекарственных трав. Ограничительные меры введены для борьбы с непарным шелкопрядом

В лесничестве приостановлены все виды использования лесов на лесных участках, подлежащих обработке препаратом от непарного шелкопряда. Для контроля за соблюдением ограничительных мер будет проводиться наземное патрулирование лесов. На на лесных дорогах, ведущих в зону обработок, будут установлены преграды.

Постановление принято правительством Тюменской области.