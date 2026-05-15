Трое детей пострадали в ДТП на автодороге Ишим-Казанское

"Лада" и "Нива" столкнулись на 23-м километре автодороги Ишим-Казанское 14 мая. Предварительно, 22-летний водитель "Лады" со стажем за рулем 4 года, не выдержал безопасную дистанцию.

Ранения получили трое пассажиров "Нивы": 17-летний подросток и две девочки в возрасте 7-ми и 11-ти месяцев, а также водитель "Лады". Дети перевозились с соблюдением ПДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.