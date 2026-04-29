Более 600 га пострадало от ландшафтных пожаров в Тюменской области

На территории Тюменской области с начала сезона зарегистрировано 125 ландшафтных пожаров, огней пройдено более 600 гектаров, данные на 29 апреля приводит ГУ МЧС региона.

Основной причиной ландшафтных пожаров остается человеческий фактор – это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, умышленное сжигание травы и мусора и проведение пожароопасных работ. На сегодня сотрудники МЧС России уже установили 8 виновников пожаров сухой растительности, в том числе трое несовершеннолетние. Всего же в период прохождения пожароопасного сезона к административной ответственности привлечены 93 человека.



В ГУ МЧС напоминают, что с 28 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.