В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

10:36 29 апреля 2026
В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, это превентивная мера, которая вводится для усиления безопасности, пояснили в правительстве региона.

При объявлении режима беспилотной опасности важно сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать какие-либо обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

Напомним также, что съемка и публикация контента, связанного с атаками БПЛА и работой ПВО, запрещены.

