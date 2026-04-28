Бывшего сотрудника ФСБ поместили в СИЗО из-за обвинений в мошенничестве

Калининский районный суд Тюмени избрал меру пресечения бывшему сотруднику ФСБ. Гражданин обвиняется в мошенничестве ( ч.3 ст.159 УК РФ) и будет находиться в СИЗО до 12 мая 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.

По данным из открытых источников, часть 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") предусматривает ответственность за хищение чужого имущества или приобретение прав на него путем обмана/злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения либо в крупном размере (более 250 000 рублей). Это тяжкое преступление с наказанием до 6 лет лишения свободы.