Два лесных пожара за сутки выявили в Тюменской области

За последние сутки в Тюменской области зафиксировано два лесных пожара, один из них ликвидирован на площади 1,42 га, второй удалось пока только локализовать, сообщает деплеса ТО со ссылкой на данные региональной диспетчерской службы.
Напомним, в регионе с 28 апреля действует особый противопожарный режим. Под запретом посещение лесов, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
