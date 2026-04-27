Прокуратура проверяет состояние моста у Боровлянки в Тюменской области

15:51 27 апреля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Мост через реку Ишим вблизи деревни Боровлянка на дороге регионального значения в Казанском муниципальном округе находится в ненадлежащем состоянии, при перевозке сельскохозяйственной техники водитель грузового транспорта попал в дорожно-транспортное происшествие - прокуратура Казанского округа организовала проверку по опубликованной в сети информации. 

Прокурор Казанского округа Константин Севрюгин для оценки ситуации выехал на место. В настоящее время установлены дорожные знаки и ограждения, приняты меры по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспорта через мост, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: мост , проверки , прокуратура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2026