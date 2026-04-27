Объекты гражданской обороны проверят в УрФО после атак на Екатеринбург и Челябинскую область

Полномочный представитель Президента России Артём Жога провёл совещание по вопросам защищённости субъектов Уральского федерального округа. В нем участвовали губернаторы регионов округа, представители силовых ведомств, а также главные федеральные инспекторы.

В субботу атакам БПЛА поверглись жилой дом в Екатеринбурге и объекты инфраструктуры в Челябинской области.

На совещании Жога подчеркнул, что необходимо провести тщательный анализ работы всех оперативных служб, а также устранить выявленные недочеты.

"Считаю нужным провести проверки всех объектов гражданской обороны, предназначенных для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загромождён, что внутри есть всё оснащение, чтобы люди в случае опасности могли обезопасить себя. Кроме того, наладить систему оповещения жителей по всем возможным каналам связи", – отметил Артём Жога.

Особое внимание полномочный представитель обратил на запрет публикации кадров с мест происшествий, подвергшихся атакам противника.

"Запреты, которые вводятся властями на распространение фото и видео с БПЛА и последствиями их применения – это не попытка ограничить свободу. Это способ уберечь жизни граждан. По опубликованным кадрам противник легко может наметить себе новую цель и ударить повторно – по людям, по спасательным службам, которые работают на месте происшествия. Необходимо соблюдать все меры предосторожности", – подчеркнул полпред.

В случае визуального обнаружения в воздухе БПЛА необходимо:

1. Оперативно сообщить в службу вызова экстренных оперативных служб по номеру "112".

2. По возможности покинуть опасную зону и укрыться в ближайших подъездах, цокольных этажах, подвалах жилых домов, подземных переходах, подземных парковках, укрытиях.

3. Если вы находитесь в помещении, необходимо отойти от окон; - предупредить других людей об опасности нахождения на открытой местности.

4. Не публиковать кадры в соцсетях и СМИ.