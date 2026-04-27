Мошенники убедили тюменку съездить в Омск, чтобы передать курьеру 5,5 млн рублей

16:17 27 апреля 2026
Жительница Тюменской области из Абатского округа съездила в Омск, чтобы передать курьеру 5,5 млн рублей. На поступок она решилась после того, как мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее в так сделать ради предотвращения несанкционированного снятия денег, сообщили в облпрокуратуре.

В целом за прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 46 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 23 млн рублей. 

