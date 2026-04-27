Автоинспекция за выходные дни на тюменских дорогах выявила 35 пьяных водителей

35 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в минувшие выходные дни, сообщили в ГАИ ТО.

Сегодня ночью в Тюмени на улице Камчатской остановлена "Мазда", ее 31-летний водитель был пьян, пассажиры пили в салоне пиво, компания каталась по городу. Автомобиль принадлежит 36-летней девушке-пассажирке, которая думала, что ее друг трезвый, поэтому посадила его за руль. Показания алкотестера у водителя составили 0,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение, собственницу автомобиля привлекли к административной ответственности за передачу права управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на спецстоянку.

В поселке Богандинском задержана 22-летняя "бесправница" на автомобиле "ЗАЗ Шанс". Показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Девушка возвращалась с дня рождения.

В поселке Андреевском задержан 46-летний пьяный водитель на автомашине "ВАЗ-2107". Показания алкотестера составили 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителей составлены административные материалы, транспорт задержан.