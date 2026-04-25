Начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями обвиняют в получении взятки

Начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Тюмени обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по решению суда его взяли под стражу, сообщили в СУ СК по ТО.
По версии следствия, с января 2024 по июнь 2025 года фигурант через посредника получил взятку в 10 миллионов рублей как плата за
покровительство двум жителям Свердловской области, которые занимались организацией и проведением незаконной игорной деятельности вью Тюмени. Их терминалы работали в нежилых помещениях по улицам Магаданской, Олимпийской, Пермякова, Тимуровцев, Одесской, а также в Ткацком проезде.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.
В УМВД по ТО сообщили, что проводят проверку, при наличии оснований сотрудника уволят по отрицательным мотивам.
