В Тюмени обсуждают развитие беспилотных систем

15:45 15 июня 2026
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Фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки ТО

В Тюменском технопарке обсудили развитие беспилотных систем в Тюменской области, стратегическая  сессия прошла при участии  профильных специалистов, предпринимателей, представителей ТюмГУ, ТИУ, департамента инвестполитики, Агентства инноваций и ассоциации "Нефтегазовый кластер". 

На втрече речь шла о возможных точках роста, инструментах и площадках ля развития БПЛА в регионе, взаимодействии с Межуниверситетским кампусом, усилении интеграции с научными и образовательными учреждениями региона. обсуждались также возможность проведения работы со школами и центрами роботизации, реализация конкретного графика мероприятий и событий в данном направлении, сообщили в  департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки ТО.

Теги: ТИУ , ТюмГУ , беспилотники , новые технологии
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