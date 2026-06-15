В Тюмени обсуждают развитие беспилотных систем

Фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки ТО

В Тюменском технопарке обсудили развитие беспилотных систем в Тюменской области, стратегическая сессия прошла при участии профильных специалистов, предпринимателей, представителей ТюмГУ, ТИУ, департамента инвестполитики, Агентства инноваций и ассоциации "Нефтегазовый кластер".

На втрече речь шла о возможных точках роста, инструментах и площадках ля развития БПЛА в регионе, взаимодействии с Межуниверситетским кампусом, усилении интеграции с научными и образовательными учреждениями региона. обсуждались также возможность проведения работы со школами и центрами роботизации, реализация конкретного графика мероприятий и событий в данном направлении, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки ТО.