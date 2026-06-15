Ёлка выступит с оркестром на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

11 июля на закрытии XVII Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" Елка выступит вместе с Тюменским филармоническим оркестром, артистку выбрали так, чтобы её музыка органично звучала в сопровождении оркестра, сообщил художественный руководитель фестиваля Юрий Медяник.

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) официально подтвердила участие в своём видеообращении. Она отметила, что выступление оркестром для нее - первый опыт.

Фестиваль пройдёт с 4 по 11 июля на Красной площади Тобольского кремля. Он давно стал визитной карточкой нашего города – местом, где древние стены встречают большую музыку, а закаты над Иртышом звучат в унисон с оркестром. В программе – звёзды мировой оперной сцены и Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Тюменской области. Генеральный партнёр – "Сибур", напомнил глава Тобольска Петр Вагин.