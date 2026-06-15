Долги ЖКХ и кредиты - приставы рассказали, какие вопросы волнуют тюменцев на личных приемах

10 июня 2026 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области прошел прием граждан, участие в них приняли 270 жителей региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе обратившихся было больше всего должников - 233 человека, 33 взыскателя и 4 человека, не являющиеся стороной исполнительного производства. Большинство из них обратилось к судебным приставам в Тюмени.

"В основном, людей интересовали долги ЖКХ и кредиты. 33 человека обратились по вопросам, касающимся взыскания алиментных платежей. Прием и регистрация корреспонденции волновали восьмерых человек. 6 пришли по вопросам, касающимся участников СВО и членов их семей. Двух интересовала деятельность судебных приставов-исполнителей. Всем обратившимся были даны исчерпывающие ответы и разъяснения по каждому вопросу", - рассказали в пресс-службе.