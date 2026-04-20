Пожилой рыбак утонул в одном из озер Тюменской области

14:24 20 апреля 2026
На озере Травное вблизи бердюжской деревни Босоногова в понедельник днем в воде обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, это 80-летний рыбак, тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Ведутся следственные мероприятия. 

За апрель это уже второй зарегистрированный случай гибели людей на воде во время рыбалки.

"Уважаемые жители Тюменской области! Главное управление МЧС России по Тюменской области настоятельно рекомендует соблюдать требования безопасности при нахождении на водных объектах, в том числе использовать спасательные жилеты при движении на маломерном судне", - призывают людей в ведомстве.

Теги: Бердюжский район , МЧС , озеро , утопленник
