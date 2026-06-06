Врач из Тюмени рассказал, как защитить детей от укусов комаров

Тюменский врач-педиатр больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА Кирилл Алешин рассказал, почему в этом году комаров и мошек стало так много, чем опасны их укусы и в каких случаях родителям нельзя откладывать визит к специалисту.
Причина нашествия насекомых – теплая и влажная весна, которая создала идеальные условия для их размножения. По словам специалиста, число обращений от родителей с детьми, которых атакуют комары и мошки, заметно выросло.
– В этом сезоне я, как и мои коллеги, действительно наблюдаю небывалое обилие кровососущих насекомых. Теплая и влажная весна 2026 года создала идеальные условия для их размножения, – рассказал Алешин.
Большинство укусов заканчиваются лишь временным зудом и покраснением. Однако комары могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила и дирофиляриоза, а мошки – онхоцеркоза.
В Тюменской области эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Если спустя несколько дней после укуса у ребенка появились высокая температура, головная боль или ломота в мышцах, медики рекомендуют обратиться к врачу.
Особое внимание стоит уделить аллергическим реакциям. Местная аллергия проявляется покраснением и отеком диаметром более 5-10 сантиметров. Системная реакция опаснее: высыпания по всему телу, отек лица и шеи, трудности с дыханием. В таких случаях требуется срочная медицинская помощь, - сообщает Тюменская область сегодня.
Для защиты детей врачи советуют использовать москитные сетки на окна, коляски и кроватки, выбирать светлую одежду с длинными рукавами, а также применять репелленты строго по инструкции.
– Для кожи детей с двух месяцев жизни я разрешаю использовать репелленты с ДЭТА или пикаридином. Никогда не распыляйте средство вблизи лица ребенка. Я лично видел случаи химических ожогов роговицы и отравлений, – предупредил педиатр.
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