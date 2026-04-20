35 пьяных водителей за выходные выявила ГАИ Тюменской области

В минувшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от управления транспортом 35 пьяных водителей.

В селе Перевалово под Тюменью задержан 70-летний водитель на автомобиле "Санг Йонг". Показания алкотестера у пенсионера-водителя составили 0, 71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он пояснил, что накануне пил алкоголь и после поехал на кладбище.

В Ишиме задержан 32-летний пьяный "бесправник" на "Ладе" который ехал со свадьбы.

В селе Новая Заимка в Заводоуковском округе задержан 40-летний пьяный "бесправник", который тестировал мопед после ремонта.

Все водители привлечены к административной ответственности за пьяное вождение. Транспорт эвакуирован на спецстоянки.