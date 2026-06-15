Около 2 тысяч тюменцев обратились к медикам за выходные

С 12 по 14 июня врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1931 жителю областной столицы и Тюменского, Исетского, Ярковского, Нижнетавдинского округов. В экстренной форме поступило 896 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 871 пациент, сообщате региональный депздрав.

Диспетчеры передали в поликлиники 651 вызов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д.

Работники оперативного отдела проконсультировали 92 человека по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время, а также предоставили иную полезную справочную информацию.