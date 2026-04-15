Обвиняемого в половых преступлениях тюменца будут судить за оскорбление и угрозы прокурору

37-летнего местного жителя, который является подсудимым по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности личности, теперь будут судить еще и за угрозу убийством, причинением вреда здоровью прокурору в связи с рассмотрением дел в суде, а также за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства.

В марте 2026 года обвиняемый, являясь подсудимым по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности личности, в Центральном районном суде после перехода к прениям сторон неоднократно допускал нарушение порядка в зале судебного заседания. "Обвиняемый словесно в неприличной форме, в том числе грубой нецензурной бранью, несколько раз оскорбил государственного обвинителя, унизив его честь и достоинство. Кроме того, мужчина, выражая несогласие с поддержанием государственного обвинения в отношении него, с целью устрашения высказал в адрес помощника прокурора Центрального административного округа г. Тюмени угрозу убийством и причинением вреда здоровью", - сообщили в облпрокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.