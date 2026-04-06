Мать тюменских подростков заявила, что не знает о покупке сыном автомобиля

10:39 06 апреля 2026
Братья 16 и и 17 лет на "Дэу"на улице Газовиков д.30 в Тюмени попали в аварию из-за того, что 16-летний водитель при повороте не уступил дорогу "Мерседесу", ехавшему в прямом направлении, сообщили в ГАИ ТО предварительные данные.

От удара "Мерседес" отлетел на опору светофора, а травмы получили юноши в "Дэу", которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Со слов 16-летнего водителя, автомобиль он купил за два дня до ДТП. Мама несовершеннолетних пояснила, что не знала о наличии у сына  автомобиля и что её дети катаются на нем по городу.

