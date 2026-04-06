Тюменец устроил ДТП с четырьмя пострадавшими, желая наказать слишком медленного водителя

Трое детей и женщина пострадали в Тюмени, когда водитель машины, в которой они ехали, вылетел на встречную полосу через две сплошных линии разметки, желая "наказать" второго автомобилиста который, со слов нарушителя, ехал слишком медленно и не пропускал его, сообщили в ГАИ ТО.

4 апреля на улице Харьковской, 77 столкнулись "Тойота" и "Хендэ". По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля "Хендэ", совершая обгон автомобиля "Тойота", выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки. "Хендэ" задел попутную "Тойоту", после этого его отбросило на опору уличного освещения.

В автомобиле "Хендэ" ехала семья из трех человек: водитель, его 42-летняя жена и 13-летний сын, а также две 14-летние знакомые сына. Женщина и дети получили травмы.

Водитель "Хендэ" пояснил, что решил "наказать" водителя "Тойоты", который ехал слишком медленно и не пропускал его.