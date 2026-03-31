Сеть казино, работавшую около трех лет, закрыли в Тюмени

Сотрудниками РУФСБ во взаимодействии с УФСБ по Свердловской области и при содействии бойцов ОМОН „Вепрь“ пресечена деятельность ОПГ, причастной к незаконной организации азартных игр. С июня 2023 года по март 2026 года подозреваемые, ради извлечения сверхдоходов, оборудовали в самых людных местах Тюмени подпольные залы с игровыми терминалами, цитируют релиз пресс-службы УФСБ по ТО местные СМИ.

Согласно опубликованным данным, организаторы незаконного бизнеса открывали игровые клубы со специализированным оборудованием в арендованных нежилых помещениях, располагавшихся в местах с максимальной проходимостью граждан, использовались также возможности информационных сетей.

СУСК по Тюменской области завел уголовное дело, фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.