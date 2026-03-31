Мать и дочь арестовали в Тюмени по делу о теракте после попытки сжечь военкомат

По обвинению в поджоге военкомата в Тюмени арестованы мать и дочь 68 и 40 лет, по инкриминируемой статье им грозит до двадцати лет лишения свободы.

"Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении Светланы В., 1986 года рождения, и Татьяны М., 1958 года рождения, обвиняемых в совершении террористического акта – поджога здания Военного комиссариата по Ленинскому и Восточному АО города Тюмени. Инцидент произошел 28 марта 2026 года", - сообщили в пресс-службе судов ТО.

Согласно материалам дела, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется по п."а" ч. 2 ст. 205 УК РФ, по данным из открытых источников, наказание по статье - до 20 лет лишения свободы.

Пожилую фигурантку дела из-за проблем со здоровьем отправили до 27 мая под домашний арест, ее дочь это время проведет в сизо.