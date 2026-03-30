Тюменка "инвестировала" в мошенников 3 млн рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 52 жителя региона, они потеряли более 15 млн рублей, 3 млн из них мошенникам перевела жительница Тюмени, соблазнившись на предложение о высокодоходном инвестировании, сообщили в облпрокуратуре.
Прокуратура Восточного административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.
