Полицейские спасли жизнь поссорившемуся с дамой тюменцу

14:21 30 марта 2026
Экипаж патрульно-постовой службы в составе заместителя командира взвода старшего лейтенанта полиции Александра Решетникова и инспектора младшего лейтенанта полиции Кирилла Елсуфьева снял с крыши мужчину, который после ссоры с сожительницей вышел на крышу десятиэтажки по улице Республики.

Вместе с участницей ссоры полицейские поднялись на крышу и за обсуждением сути конфликта приблизились к мужчине, схватили за руку и оттащили от края карниза на безопасное расстояние, а после передали мед работникам для оказания необходимой помощи.

"Благодаря своевременным, решительным и грамотным действиям полицейских жизнь человека была спасена", - констатируют в полиции.

