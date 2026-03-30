Полицейские спасли жизнь психанувшему на даму сердца тюменцу

Экипаж патрульно-постовой службы в составе заместителя командира взвода старшего лейтенанта полиции Александра Решетникова и инспектора младшего лейтенанта полиции Кирилла Елсуфьева снял с крыши мужчину, который после ссоры с сожительницей вышел на крышу десятиэтажки по улице Республики.

Вместе с участницей ссоры полицейские поднялись на крышу и за обсуждением сути конфликта приблизились к мужчине, схватили за руку и оттащили от края карниза на безопасное расстояние, а после передали мед работникам для оказания необходимой помощи.

"Благодаря своевременным, решительным и грамотным действиям полицейских жизнь человека была спасена", - констатируют. полиции.