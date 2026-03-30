Тюменский инвалид по зрению пожаловался в СК на отсутствие условий для его жизни в доме

Житель Тюмени - инвалид по зрению облратился в онлайн-приемную к главе СК РФ по вопросу нарушения его прав на доступную среду. Мужчина проживает в многоквартирном доме на улице Белинского, подъезд и придомовая территория которого не оборудованы под его нужды: уличное освещение отсутствует, высота порогов на входе не соответствует установленным нормам, двери не оборудованы доводчиками, на лестничных проемах отсутствуют тактильные предупреждающие указатели, поручни также не обозначены. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СУ СК по Тюменской области.