В Тюмени задержали двух подозреваемых в попытке поджечь военкомат

В Тюмени задержали двух женщин после возгорания у военкомата, пишет РИА Новости.
По постам в местных пабликах известно, что инцидент произошел в субботу вечером у военкомата Ленинского административного округа города Тюмени. На фото виден огонь на крыльце перед входом в здание. В комментарии к снимкам сообщается, что очевидцы якобы видели, как женщина пыталась поджечь здание.
