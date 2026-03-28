Сезон дорожных аварий с участием мопедов открылся в Тюмени

Первое в этом году ДТП с мопедом произошло в Тюмени: ехавший в шлеме и при правах водитель получил ранения - виновником столкновения предварительно называют 22-летнего водителя автомобиля "Хендэ", который не уступил дорогу мопеду, двигавшемуся в прямом направлении.

Авария случилась 28 марта днем на улице Республики у музея "Усадьба Колокольниковых". Обстоятельства ДТП выясняются.