Пьяные стримеры добоксировались на кухне до тяжелых травм и уголовного дела

Медики сообщили в полицию Тюмени о 29-летнем пациенте, который поступил к ним с множественными травмами лица и головы. Выяснилось, что они с 25-летним приятелем выпивали и решили померяться силой и побоксировать на кухне, транслируя при этом свой спарринг в прямом эфире в одной из соцсетей - все этопереросло в серьёзную драку и уголовное дело.

В ходе драки хозяин квартиры сильно ударил кулаком в лицо, отчего тот, потеряв равновесие, упал на кафельный пол - медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга тяжёлой степени, множественные переломы челюстно-лицевых костей и повреждение мягких тканей лица.

Фигуранту обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, до суда он под обязательством о явке.