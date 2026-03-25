Пьяные стримеры добоксировались на кухне до тяжелых травм и уголовного дела

14:30 25 марта 2026
Медики сообщили в полицию Тюмени о 29-летнем пациенте, который поступил к ним  с множественными травмами лица и головы. Выяснилось, что они с 25-летним приятелем выпивали и  решили померяться силой и побоксировать на кухне, транслируя при этом свой спарринг в прямом эфире в одной из соцсетей - все этопереросло в серьёзную драку и уголовное дело.

В ходе драки хозяин квартиры сильно ударил кулаком в лицо, отчего тот, потеряв равновесие, упал на кафельный пол - медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга тяжёлой степени, множественные переломы челюстно-лицевых костей и повреждение мягких тканей лица.

Фигуранту обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, до суда он под обязательством о явке.

Теги: бокс , уголовное дело
Апрель, 2026