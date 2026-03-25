Школьник пострадал в Ялуторовске из-за столкновения пикап и маршрутки

Автомобиль "Форд Ренджер" и маршрутный автобус столкнулись вчера вечером на улице Щорса в Ялуторовске - 39-летний водитель пикапа не справился с его управлением при обгоне, от удара машину отбросило в кювет.
Водитель "Форда" отказался проходить освидетельствование на алкоголь, при этом в 2015-м его уже лишали управления транспортом за пьяное вождение.
В автобусе ехали три пассажира и водитель, пострадал один из пассажиров, 13-летний школьник. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.
