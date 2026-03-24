Тюменца арестовали после того, как на берегу реки в Ембаево нашли тело утопленника

22 марта на берегу реки в селе Ембаево Тюменского округа местный житель случайно обнаружил тело утопленника - следствие считает, что к гибели 25-летнего мужчины причастен его знакомый из Тюмени, он арестован.

Дело об убийстве расследуется в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Тюмени По версии следствия, вечером 20 октября 2025 года между обвиняемым и погибшим на почве давнего конфликта произошла ссора. Находясь вблизи дома по улице Дачной в Тюмени, обвиняемый с умыслом, направленным на убийство, угрожая применением насилия, заставил молодого человека погрузиться в воду. Потерпевший находился не менее 10 минут, после чего не смог выплыть на берег и утонул, сообщили в СУ СК по Тюменской области.