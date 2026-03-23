Жительница Тобольска отдала мошенникам 8,7 млн рублей, чтобы из не украли

Жительница Тобольска потеряла 8,7 млн рублей после звонков якобы сотрудников правоохранительных органов, которые убедили ее в том, что с ее счетов хотят украсть деньги. Часть суммы она отдала курьеру, часть перевела на чужие счета.

В целом за прошлую неделю от действий мошенник пострадали 44 жителя региона, сумма похищенного превысила 26 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.