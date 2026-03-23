Дело о халатности возбудили в Тюменском округе после нападения собаки на ребенка

По размещённым в СМИ сведениям о нападении собаки на ребенка в поселке Богандинском следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела будут допрошены очевидцы, установлена личность пострадавшего ребенка и степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.