Дело о халатности возбудили в Тюменском округе после нападения собаки на ребенка

10:00 23 марта 2026
По размещённым в СМИ сведениям о нападении собаки на ребенка в поселке Богандинском следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела будут допрошены очевидцы, установлена личность пострадавшего ребенка и степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Теги: СКР , собака , уголовное дело
