Членов банды, поставлявших рабов на стройки Югры и Ямала, арестовали в Тюмени

По обвинению в похищении не менее 20 жителей региона в Тюмени арестованы шесть членов банды, следователи продолжают искать их соучастников и тех, кто пострадал от действий преступников, сообщили в СУСК по ТО.

По версии следствия, ОПГ орудовала в регионе с 2018 года до 11 февраля 2026 года. Члены группы выискивали алкашей, бомжей и людей в трудной жизненной ситуации, заманивали их в квартиры на территории города, удерживали угрозами и насилием, затем переправляли на строительные объекты в ЯНАО и ХМАО для принудительного труда. Все выявленные пострадавшие - граждане РФ и жители Тюменской области, они уже на свободе.

Преступная деятельность группы была пресечена благодаря совместной работе сотрудников СК России, а также региональных РУФСБ России и ОБОП ОН УУР УМВД России.

Граждан, располагающих значимой для следствия информацией, просим обращаться по телефону оперативной связи СУ СК РФ по Тюменской области: 8-904-491-43-25. Анонимность гарантируется.