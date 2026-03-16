Пустые траты: жительница Тюмени, желая заработать, потеряла 5,4 млн рублей

Более 19 млн рублей 64 жителя Тюменской области потеряли от действий мошенников, из них 5,4 на чужие счета перевела жительница Тюмени в результате переписки с неизвестным в мессенджере по поводу трудоустройства и дополнительного заработка.
Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сообщили в облпрокуратуре.
