Пустые траты: жительница Тюмени, желая заработать, потеряла 5,4 млн рублей

Более 19 млн рублей 64 жителя Тюменской области потеряли от действий мошенников, из них 5,4 на чужие счета перевела жительница Тюмени в результате переписки с неизвестным в мессенджере по поводу трудоустройства и дополнительного заработка.

Прокуратура Калининского административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сообщили в облпрокуратуре.