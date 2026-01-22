У водителей на тюменских трассах замерзает дизтопливо

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области на федеральных трассах в мороз помогают водителям из разных государств и регионов России.

Так, на 217-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск у дальнобойщика из Ростова-на-Дону в фуре замерзло дизельное топливо. Помргли решить проблему наряд ДПС и житель Голышманово Михаил Григорьев - он помог отогнать фуру в теплый гараж для ремонта.

Днем ранее на 236-м километре федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск на мосту через реку Иртыш под Тобольском у фуры, ехавшей из Казани в Сургут, заглох двигатель - замёрзло дизельное топливо. Благодаря неравнодушным водителям и автоинспекторам грузовик отбуксировали с помощью другого большегруза до ближайшей АЗС.

Случаются и иные ситуации. Так, на трассе под Голышманово помощь потребовалась дальнобойщику из Узбекистана. В фуре закончилось дизельное топливо и водитель стал замерзать. Обнаружив большегруз, сотрудники Госавтоинспекции помогли дальнобойщику заправиться и завести грузовик.

В 40-градусный мороз уватские автоинспекторы помогли водителю "Газели" на 392-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. В машине лопнул шланг и вытек антифриз. Полицейские свозили водителя до ближайшего автомагазина.

В Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения в сложных погодных условиях. Водителей также призывают проявлять взаимопонимание на дороге, незамедлительно информировать наряды ДПС о нештатных ситуациях.