Инспекторы ДПС помогли вытащить машину из кювета в мороз на трассе Тюмень–Омск

На 20-м километре федеральной автодороги Тюмень–Омск, в районе посёлка Боровского, в сильный мороз автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в кювет. Инспекторы полка ДПС оперативно остановили проезжавший мимо автомобиль и ограничили движение, чтобы обеспечить безопасность и помочь вытащить машину.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось быстро решить проблему и избежать возможных аварий на трассе.