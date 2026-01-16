Инспекторы ДПС помогли вытащить машину из кювета в мороз на трассе Тюмень–Омск

10:21 16 января 2026
На 20-м километре федеральной автодороги Тюмень–Омск, в районе посёлка Боровского, в сильный мороз автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в кювет. Инспекторы полка ДПС оперативно остановили проезжавший мимо автомобиль и ограничили движение, чтобы обеспечить безопасность и помочь вытащить машину.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось быстро решить проблему и избежать возможных аварий на трассе.

Теги: ГИБДД Тюменской области
