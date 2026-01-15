Карантин по бешенству ввели в населенных пунктах Бердюжского и Казанского округов

В деревне Старорямова, на части территорий села Истошино и села Уктуз Бердюжского округа и в части села Казанского Тюменской области с 14 января установлен карантин по бешенству животных, соответствующие постановления подписаны в региональном правительстве.
В неблагополучных по данному заболеванию территориях запрещены ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных и отлов диких восприимчивых животных.
