Тюменец побил подростка и его мотоцикл за то, что он решил поговорить с его сыном

В апреле 2025 года несовершеннолетний приехал на мотоцикле к знакомому, чтобы поговорить о сообщениях в мессенджере, которые тот писал о нём, услышав разговор на повышенных тонах, с резкими высказываниями отец знакомого, не разобравшись, вмешался в ситуацию - побил "гостя" и сбросил его мотоцикл в канаву.

с слов пострадавшего подростка, разговор проходил спокойно, однако подошел отец знакомого и стал толкать его, после чего нанёс два удара кулаком в лицо. После этого он ударил знакомого, и они начали бороться. Мотоцикл стоял около канавы, но ответчик скинул его в канаву, повредив руль, глушитель и крышку двигателя. На место происшествия прибыла полиция. В ОКБ № 2 Тюмени на подростке зафиксировали ушибы, гематомы глаз и кровоизлияния в глазах.

Суд удовлетворил требования истца частично и взыскал с мужчину в пользу потерпевшего около 155 тысяч рублей, в том числе 34,8 и 60 тысяч рублей материального ущерба и морального вреда соответсвенно, сообщили в пресс-службе судов ТО.