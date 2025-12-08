Лес рубят — конфискация летит: тобольский суд оставил мужчину без трактора, пилы и 318 тысяч

В Тобольске вынесли приговор мужчине, вырубившему лес для отопления квартиры.

Тоболяк признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Тобольский районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, поводом для уголовного дела стала вырубка 43 деревьев (36 берёз и 7 осин) в январе 2025 года в местном лесничестве. Как установил суд, подсудимый действовал без каких-либо разрешений. Нанесённый ущерб лесному хозяйству оценён в 318 тысяч рублей.

В суде подсудимый вину признал, но возмещать ущерб не стал, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Согласно материалам дела, вся древесина была предназначена для растопки печи в его собственном жилье.

В качестве дополнительных мер суд конфисковал в пользу государства всю технику, использованную при рубке: трактор, бензопилу, самодельные сани и толкач. Также с него взыскана полная сумма причинённого ущерба. Приговор ещё может быть обжалован.