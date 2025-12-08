В Тюменской области безработица составляет треть процента

В Тюменской области сохраняется высокий спрос на рабочую силу при минимальном уровне безработицы.

Согласно отчету областного Департамента труда и занятости населения, за 11 месяцев 2025 года почти 30 тысяч человек (29,9 тыс.) нашли работу через службу занятости из 40,9 тыс. обратившихся.

На текущий момент (04.12.2025) количество безработных, стоящих на учете, невелико — 2,3 тыс. человек, что соответствует уровню безработицы всего в 0,3%.

Позитивную динамику подтверждает и обширная база вакансий, которая насчитывает около 14,6 тысяч предложений. Более половины из них (8,7 тыс.) сосредоточены строительстве, науке и техническом секторе, образовании и системе государственного управления.