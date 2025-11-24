Жительницу Тобольска приговорили к 6 годам колонии за смертельное ранение избивавшего ее ревнивца

Тобольский городской суд завершил приговорил местную жительницу к 6 годам колонии общего режима, признав ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Инцидент произошел в июне этого года, в арендованном жилье, где женщина находилась вместе с потерпевшим и двумя детьми. В тот вечер мужчина употреблял алкоголь, после возник скандал на почве ревности с его стороны. Сначала он нанес женщине удары кулаком в лицо, затем в лоб, на некоторое время успокоился, но позднее вечером снова подошел к ней со спины и ударил кулаком между лопатками, причинив подсудимой сильную боль. В этот момент она занималась нарезкой овощей, и у нее в руках находился нож. В своих показаниях подсудимая пояснила, что повернулась к потерпевшему, но не помнит, как все произошло. Когда тот упал и начал корчиться от боли, а на его футболке выступила кровь, она поняла, что он ранен и сразу вызвала скорую помощь. ОТ кровопотери он скончался на следующий день в больнице. В суде вину женщина признала лишь частично, настаивая на том, что умысла на убийство у нее не было.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, уточняют в пресс-службе судов ТО.