В дорожных авариях на территории Тюменской области за выходные пострадали 12 человек

Восемь дорожно-транспортных происшествий, в том числе три на федеральных трассах, произошло в Тюменской области в минувшие выходные дни, в них получили ранения 12 человек, погибших нет, сообщили в ГАИ ТО.

Так, в субботу вечером под Заводоуковском столкнулись ехавшие в попутном направлении ПАЗ и "ГАЗель" из-за того, что водитель не справился с управлением грузовика. В автобусе находились водитель и 3 пассажира. Ранения получили оба водителя и 43-летняя пассажирка "ГАЗели".

В воскресенье на 313-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень "Лад"а съехала в кювет и опрокинулась из-за того, что 22-летний водитель не справился с управлением автомобиля. Тюменец лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Ранение в ДТП получили водитель и 19-летний пассажир.ё

33 водителя в выходные дни задержаны сотрудниками госавтоинспекции за пьяное вождение.