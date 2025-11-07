Руководителя транспортной компании в Тюмени обвиняют в неуплате более 10 млн рублей налогов

47-летнего руководителя транспортной компании в Тюмени обвиняют в сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налога в крупном размере. Следствие по делу завершено, прокуратура передала его в Калининский районный суд для рассмотрения. Имущество обвиняемого стоимостью более 11 млн рублей арестовано.

По версии следствия, за 2024-2025 годы у обвиняемого, осуществляющего свою деятельность в сфере грузовых автомобильных перевозок, образовалась задолженность по уплате налога в общей сумме свыше 10,6 млн руб. Налоговыми органами было принято решение о временной приостановке расходных операций по счетам коммерческой возглавляемой им организации и инициировании процесса взыскания долга. С целью сокрытия денежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств бывший руководитель компании произвел перечисление средств через счета третьего лица на сумму более 10 млн рублей, минуя собственные расчетные счета, таким образом исключив возможность отражения указанных платежей на счетах самой организации, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По данным облпрокуратуры обвиняемый фактически руководил транспортной компанией и имел реальную возможность погасить задолженность организации по налогам и страховым взносам, которая увеличилась за два года с 4,4 до 10,6 млн рублей.