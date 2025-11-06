Число обращений к травматологам в Тюмени из-за гололеда выросло в три раза

За сутки в травматологический пункт ОКБ №2 обратились более 300 человек, это в три раза больше, чем обычно. Из-за увеличения числа пациентов 5 ноября травмпункты в пяти поликлиниках города работали до 23:00.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период гололедицы быть предельно внимательными и соблюдать простые меры предосторожности:

- используйте обувь на устойчивой подошве с четким рельефным протектором. Откажитесь от каблуков и кроссовок;

- передвигайтесь по скользким участкам мелкими шагами;

- не разговаривайте на ходу по мобильному телефону;

- обходите замерзшие лужи, участки с наклонной поверхностью и металлические крышки люков;

- пожилым людям лучше использовать трость с противоскользящим наконечником или шипом;

- на лестницах и при выходе из общественного транспорта держитесь за поручни.

Если падения избежать не удалось, не вскакивайте резко. Если чувствуете острую боль, головокружение или не можете опереться на конечность, не двигайтесь и немедленно позовите на помощь, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.

