Число обращений к травматологам в Тюмени из-за гололеда выросло в три раза

14:01 06 ноября 2025
За сутки в травматологический пункт ОКБ №2 обратились более 300 человек, это в три раза больше, чем обычно. Из-за увеличения числа пациентов 5 ноября травмпункты в пяти поликлиниках города работали до 23:00.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период гололедицы быть предельно внимательными и соблюдать простые меры предосторожности: 

- используйте обувь на устойчивой подошве с четким рельефным протектором. Откажитесь от каблуков и кроссовок;

- передвигайтесь по скользким участкам мелкими шагами;

- не разговаривайте на ходу по мобильному телефону;   

- обходите замерзшие лужи, участки с наклонной поверхностью и металлические крышки люков;

- пожилым людям лучше использовать трость с противоскользящим наконечником или шипом;

- на лестницах и при выходе из общественного транспорта держитесь за поручни. 

Если падения избежать не удалось, не вскакивайте резко. Если чувствуете острую боль, головокружение или не можете опереться на конечность, не двигайтесь и немедленно позовите на помощь, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам  103 или 112.  

Департамент здравоохранения Тюменской области:

Жители Тюмени могут получить медицинскую помощь при ушибах в любой поликлинике города, независимо от прикрепления. Врачи окажут необходимую помощь, проведут осмотр и дадут рекомендации по дальнейшему лечению. Обращайтесь за помощью сразу! Не ждите окончания рабочего дня! Чем раньше врач осмотрит ушиб, тем быстрее и эффективнее пройдёт лечение, а риск осложнений будет минимальным.

Теги: гололед , здравоохранение , травмы
