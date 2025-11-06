Число обращений к травматологам в Тюмени из-за гололеда выросло в три раза

За сутки в травматологический пункт ОКБ №2 обратились более 300 человек, это в три раза больше, чем обычно. Из-за увеличения числа пациентов 5 ноября травмпункты в пяти поликлиниках города работали до 23:00.
Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период гололедицы быть предельно внимательными и соблюдать простые меры предосторожности:
- используйте обувь на устойчивой подошве с четким рельефным протектором. Откажитесь от каблуков и кроссовок;
- передвигайтесь по скользким участкам мелкими шагами;
- не разговаривайте на ходу по мобильному телефону;
- обходите замерзшие лужи, участки с наклонной поверхностью и металлические крышки люков;
- пожилым людям лучше использовать трость с противоскользящим наконечником или шипом;
- на лестницах и при выходе из общественного транспорта держитесь за поручни.
Если падения избежать не удалось, не вскакивайте резко. Если чувствуете острую боль, головокружение или не можете опереться на конечность, не двигайтесь и немедленно позовите на помощь, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.
Департамент здравоохранения Тюменской области:
Жители Тюмени могут получить медицинскую помощь при ушибах в любой поликлинике города, независимо от прикрепления. Врачи окажут необходимую помощь, проведут осмотр и дадут рекомендации по дальнейшему лечению. Обращайтесь за помощью сразу! Не ждите окончания рабочего дня! Чем раньше врач осмотрит ушиб, тем быстрее и эффективнее пройдёт лечение, а риск осложнений будет минимальным.
