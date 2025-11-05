За секс с подростком 51-летнего педофила приговорили к обязательным работам

Суд признал жителя Сладковского района Тюменской области виновным в сексе с девочкой 2011 гола рождения и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.

Согласно материалам дела, 27 июля этого года мужчина 1974 года рождения в салоне автомобиля совершил половой акт с несовершеннолетней 2011 года рождения "без применения физического или психического насилия". Вину свою на суде он полностью признал, выразил раскаяние и принес свои извинения потерпевшей, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Уголовное дело в отношении любителя молоденьких девушек было заведено по ч. 1 ст. 134 УК РФ. По данным из открытых источников, такое преступление наказывается обязательными работами на срок до 480 часов либо ограничением свободы на срок до 4 лет и другими мерами.