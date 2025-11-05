Трое пострадали и один человек погиб при столкновении трех машин на дороге Тобольск-Вагай

10:29 05 ноября 2025
На 17-м километре региональной автодороги Тобольск - Вагай при столкновении КамАЗа с полуприцепом, грузового фургона "Газель" и автофургона Mercedes 62-летний водитель КамАЗа, 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mercedes получили травмы, 66-летний пассажир Mercedes погиб.

Все пассажиры Mercedes жители Вагайского района. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автотранспорта ограничено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, сообщили в ГАИ ТО.

