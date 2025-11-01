Директора "Жемчужины Сибири" обязали отдать государству около 11,3 млн рублей

15:15 01 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ленинский районный суд Тюмени взыскал в доход государства 11 300 850 рублей с директора ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", законность получения которых он не смог подтвердить, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным прокуратуры, сумма, превышающая совокупный доход директора госучреждения и его супруги за период с 2021 по 2023 годы, поступила на счет мужчины в 2023 году, законность источников поступления денежных средств он не смог подтвердить. По данным суда, доклад о выявлении сверхдохода в январе 2025 года по итогам проверки подготовил отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарат губернатора Тюменской области.

Помимо 11,3 млн рублей в доход государства, мужчине предстоит уплатить в доход города Тюмени 91,5 тыс. рублей госпошлины.

Теги: доходы , прокуратура , суд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025