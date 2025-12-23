ДПС проверяет автобусы на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск и в Тобольске

Сотрудники специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции проводят рейды в Тобольском округе и Тобольске. Особое внимание инспекторы уделяют пассажирским и организованным детским перевозкам.

Автоинспекторы контролируют, как водители автобусов соблюдают правила дорожного движения на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск и в городе Тобольске.

Фото ГИБДД Тюменской области